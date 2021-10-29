РФ прекращает поставки угля в Украину? Рябцев оценил резонансное заявление Геруса

Информация о том, что якобы Россия с 1 ноября прекращает поставки в Украину энергетического угля, нуждается в подтверждении. Даже в случае, что поставки будут прекращены, это не будет иметь катастрофических последствий для текущего отопительного сезона.

Такое заявление в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сделал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. Так он прокомментировал сообщение, которое сделал народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Герус.

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"Мне бы хотелось узнать, откуда у Геруса эта информация. Кроме как поста Геруса, нет вообще ни одного источника, подтверждающего эту информацию. Кто ему это сказал? Где документ, который подтверждает его слова?" – спросил эксперт.

Он подчеркнул, что подобное решение в РФ не может быть принято без согласования с высшим руководством.

"Надо понимать, что РФ – это авторитарное государство с жесткой вертикалью, в которой исполнители не могут проявлять инициативу без указания сверху. Указание сверху – это внесение изменений в постановление правительства России №1716-83. В приложении 3 – перечне товаров, вывоз которых разрешен Минэкономразвития РФ – есть уголь. То есть каждая партия угля должна получать разрешение министерства на вывоз", – пояснил Рябцев.

В этом контексте он заметил: "Если у Геруса есть контакты в Минэкономразвития РФ, если ему оттуда позвонили и сказали, что мы не оформляем поставки – ну, тогда он должен об этом сказать. Может, ему Путин лично позвонил, сказал: Андрей, я прекращаю вам поставлять уголь, расскажи об этом всей стране".

Отвечая на вопрос, если решение о прекращении поставок энергетического угля все же будет принято в России, как это скажется на отопительном сезоне в Украине, эксперт подчеркнул: "Украине ничего не грозит".

"Есть другие поставщики угля, не только российские. Будут подписываться контракты с казахскими, американскими, южноафриканскими и любыми другими компаниями. Да, возможны определенные сложности в ноябре, когда вообще никаких поставок не будет. Тогда не будут выполнены контракты, кто-то не получит уголь вовремя. Но разве это впервые? Не замерзнем", – заверил Рябцев.

Как писал OBOZREVATEL, нардеп Герус опубликовал пост в своем Telegram, в котором заявил о прекращении поставок угля марки А и Т из России в Украину. В то же время он не указал источник этой информации.