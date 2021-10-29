Украина одолжила Молдове газ – ЕС обвинил "Газпром" в шантаже

Украинская госкомпания "ОГТСУ" ("Оператор ГТС Украины") предоставила экстренную помощь Молдове в объеме 15 млн куб. м. Срок действия контракта Молдовы с компанией "Газпром" истек 30 сентября, а страна была вынуждена импортировать газ из РФ втридорога. Поэтому был подписан пробный контракт на покупку газа из Польши, а также Молдова обратилась к Украине за помощью. В ЕС уже отреагировали – обвиняют "Газпром" в шантаже.

"Газпром" значительно снизил поставки газа и увеличил стоимость газа. Согласно FT (публикация Financial Times. – Ред.), РФ готова предоставить скидку в случае политических уступок от нового проевропейского правительства Молдовы. Это и есть пример использования газа в качестве гибридного оружия. Пора Европе начать реагировать на агрессивное поведение "Газпрома", которое привело к энергетическому кризису в ЕС и Молдове", – написал гендиректор "ОГТСУ" Сергей Макогон в Facebook.

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Как 29 октября заявили в "Нафтогазе", госкомпания выиграла первый тендер на поставку газа S.A. "Energocom" из Молдовы. Как пишет пресс-служба компании, уже сегодня будет поставлено 500 тыс. куб. м газа.

Отмечается, что "Нафтогаз" продолжит участвовать в этих тендерах. В случае одобрения тендерного предложения госкомпания готова поставить необходимые объемы газа в Молдову.

В России хотят, чтобы Молдова отказалась от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом. Вместо этого Кремль предлагает присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Также снизятся и цены на газ.

Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, "Газпром" пытался оказать политическое давление на Молдову в газовом вопросе. Также он предложил помощь Кишиневу.

"Первый пример этой поддержки – выделение 60 млн евро в качестве бюджетной поддержки, которые должны помочь властям Молдовы создать механизм поддержки самых незащищенных слоев, домохозяйств, которые столкнулись с этим кризисом в зимний период", – цитирует Борреля "РБК-Украина".

Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдова не хочет выбирать между дешевым газом от "Газпрома" и близкими отношениями с Евросоюзом. Так, если не будет договоренности с российской компанией, то государство потратит на закупку 800 млн евро в ближайшие 5 месяцев, но здесь нужна будет помощь ЕС, пишет "РИА Новости".

Отметим, на фоне конфликта с РФ Молдова решила впервые подписать контракт с другим поставщиком. Им стала Польша, а точнее – польская госкомпания PGNiG.

Так, 25 октября подписали контракт на пробную закупку миллиона кубометров газа молдавская госкомпания Energocom и польская PGNiG. Позже стало известно, что Польша поставит Молдове газ и во второй раз, речь идет о 1,5 млн кубометров топлива.

Тем временем PGNiG направила письмо в российский концерн "Газпром" с просьбой снизить стоимость газа по "Ямальскому контракту". В компании заявили, что взлет цен в Европе является основанием для пересмотра ценовых условий по текущему соглашению.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Норвегия согласилась увеличить экспорт природного газа в другие страны Европы. Предполагается, что это компенсирует дефицит топлива, который возник в ЕС после падения поставок из РФ.