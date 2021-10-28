Польша попросила "Газпром" снизить цены на газ: заявление PGNiG

Польская нефтегазовая госкомпания PGNiG направила письмо в российский концерн "Газпром" с просьбой снизить стоимость газа по "Ямальскому контракту". В компании заявили, что взлет цен в Европе является основанием для пересмотра ценовых условий по текущему соглашению.

"На наш взгляд, есть возможность снизить цену на поставляемый нам газ", – заявил глава правления компании Павел Маевский. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба PGNiG SA.

"Ямальский контракт" – это международное соглашение на поставку российского газа. Был заключен еще 25 сентября 1996-го. Предусматривает поставку около 10 млрд куб. газа в год, срок заканчивается уже в следующем году.

Кстати, польская PGNiG ранее уже обращались к российскому концерну с просьбой уменьшить стоимость. В 2020-м компания выступила с таким заявление, а "Газпром" в ответ предложил цену повысить.

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На данный момент цена газа в Европе составляет составляет $987,86 за 1 тысячу куб. м, или 80,65 евро за мВт-ч. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Молдова на фоне конфликта с российским "Газпромом" впервые подписала контракт на покупку газа не напрямую у России. Новым поставщиком голубого топлива в страну стала именно Польша, а точнее – польская госкомпания PGNiG.

Так, 25 октября подписали контракт на пробную закупку миллиона кубометров газа молдавская госкомпания Energocom и польская PGNiG. Позже стало известно, что Польша поставит Молдове газ и во второй раз, речь идет о 1,5 млн кубометров топлива.

Напомним, Норвегия согласилась увеличить экспорт природного газа в другие страны Европы. Предполагается, что это компенсирует дефицит топлива, который возник в ЕС после падения поставок из РФ.

Некоторые евродепутаты и политики призвали ЕК (Европейскую комиссию) провести расследование в отношении российского "Газпрома". Это подливает масла в огонь дискуссии о том, нужно ли запускать газопровод "Северный поток-2". Многие уверены, что если РФ получит "зеленый свет", это может сделать Европу еще более зависимой от российской компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава немецкой партии "Зеленые" Анналена Бербок хочет помешать запуску "Северного потока-2". Проект еще можно остановить, но если только представители партии получат руководящие посты в МИД. Специалисты говорят, что это труднодосягаемая задача, так как в других группах есть очень много сторонников газопровода.