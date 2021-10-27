В Германии поддержали "Северный поток-2": Витренко ответил, чем обернется запуск

В Минэкономики Германии заявили, что разрешение на перекачивание газа из РФ в ФРГ по "Северному потоку-2" не угрожает поставкам в ЕС. В то же время глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что когда газопровод заработает, Россия сможет прекратить транзит через Украину, а Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа по "Северному потоку-2".

"В отличие от украинской газотранспортной системы, у этого газопровода нет резервных мощностей и нет хранилищ. А еще есть риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море, через которое идет "Северный поток-2", – написал Витренко в своем Facebook.

Глава правления госкомпании отметил, что Минэкономики ФРГ не добавили Украину в список стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. И это при том, что наша страна – один из основных транзитеров газа в ЕС.

Видео дня

Витренко заявил, что действия концерна "Газпром" создавали критическую для безопасности поставок ситуацию. "Сейчас "Газпром" это показывает уже всей Европе, искусственно ограничивая поставки. Для тех, кто все еще не хочет признавать искусственность этих ограничений, прямой шантаж, использование газа как оружия, Путин публично заявляет – дайте запустить "Северный поток-2", и получите дополнительные объемы газа", – добавил он.

В своем анализе Министерство экономики заключило, что предоставление сертификации не угрожает безопасности поставок газа в Германию и ЕС. Представители ведомства консультировались с Италией, Австрией, Польшей, Чехией, Венгрией, Эстонией, Латвией и Литвой.

Решение отправили немецкому регулятору. Он должен будет вынести свое решение и передать заключение в Еврокомиссию.

О газовом шантаже со стороны российской компании говорят и в ОГТСУ ("Оператор ГТС Украины"). "Газпром" предложил Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить согласованные с ЕК реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ для страны. Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон написал в своем Facebook 27 октября, что это "еще один пример использования газа в качестве гибридного оружия".

Как пишет Financial Times, компания "Газпром" сократила поставки в Молдову на одну треть в прошлом месяце после окончания долгосрочного контракта и потребовала более чем вдвое превысить предыдущие условия для продолжения поставок газа.

В ходе переговоров в этом месяце в компании заявили молдавским официальным лицам, что снизят цену, если страна будет готова внести поправки в свое соглашение о беспошлинной торговле с ЕС.

Сам контракт Молдовы с российским концерном истек еще 30 сентября. При этом 30 ноября истечет дополнительное соглашение. Вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну продолжит обсуждения поставок с руководством "Газпрома".

При этом Молдова хочет получать газ по "корректной", а не по рыночной цене. Сейчас он обходится в $790 за тысячу куб. м.

Отметим, 25 октября подписали контракт на пробную закупку миллиона кубометров газа молдавская госкомпания Energocom и польская госкомпания PGNiG. Об этом сообщала пресс-служба правительства страны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сертификация газопровода "Северный поток-2" может затянуться до 6 месяцев. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа начнутся по трубопроводу сразу же после того, как ФРГ выдаст разрешение. Заявление вызвало острую реакцию специалистов, последние называют это шантажом. Кстати, цены на газ в Европе остаются высокими.