Украина начала импортировать газ для закачки в хранилища
Украина начала импорт газа для закачки в подземные хранилища. На данный момент объем составляет всего 3 млн куб м в сутки.
При этом 100% было импортировано из Венгрии, а не из стандартного словацкого направления. Об этом сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.
"Всего с начала года было импортировано 577 млн куб. м, из них 511 млн куб. м (88%) из Венгрии. Открытие виртуального реверса Оператором ГТС в прошлом году позволило диверсифицировать источники поставок и создать конкуренцию между ними", – написал Макогон.
Ранее сообщалось, что спотовая цена на газ в Европе на хабе TTF в Нидерландах всего за сутки выросла на 6% и составила $357 за тысячу кубометров. Стоимость взлетела до максимального за последние 3 года уровня – с начала марта 2018-го.
Тогда в Европе бушевал холодный фронт, который назвали "Зверь с Востока", а цена газа взлетала до $969 на TTF и до $1227 за тысячу кубометров на британской площадке NBP.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что контракт на поставку газа с компанией "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа имеет недостатки. Отмечается, что сейчас начали поиски альтернативы.
В Украине в июне цены на газ варьируются от 8 до 13,5 грн за кубометр. Все поставщики устанавливают свои цены исходя: из закупочной стоимости, контрактов, которые заключила компания, возможности импортировать голубое топливо по выгодным условиям.