Украина начала импортировать газ для закачки в хранилища

Украина начала импорт газа для закачки в подземные хранилища. На данный момент объем составляет всего 3 млн куб м в сутки.

При этом 100% было импортировано из Венгрии, а не из стандартного словацкого направления. Об этом сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"Всего с начала года было импортировано 577 млн куб. м, из них 511 млн куб. м (88%) из Венгрии. Открытие виртуального реверса Оператором ГТС в прошлом году позволило диверсифицировать источники поставок и создать конкуренцию между ними", – написал Макогон.

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Ранее сообщалось, что спотовая цена на газ в Европе на хабе TTF в Нидерландах всего за сутки выросла на 6% и составила $357 за тысячу кубометров. Стоимость взлетела до максимального за последние 3 года уровня – с начала марта 2018-го.

Тогда в Европе бушевал холодный фронт, который назвали "Зверь с Востока", а цена газа взлетала до $969 на TTF и до $1227 за тысячу кубометров на британской площадке NBP.

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