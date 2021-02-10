Украина может получить новые условия торговли с ЕС: Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Брюсселе (Бельгия) 10 февраля провел встречу с Исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом. Украина и ЕС уже начали консультации о том, как изменить правила торговли между странами.

Об этом сообщили в заявлении на сайте Кабмина. "Хочу заверить, что несмотря на всю сложность вызовов, которые стоят перед нами, мы продолжаем внедрение системных реформ в Украине, направленных на углубление экономической интеграции с Европейским Союзом", – заявил Шмыгаль.

Во время встречи стороны начали консультации по дальнейшей либерализации торговли между Украиной и ЕС, что предоставлено статьей 29 Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. В частности, речь шла об ускорении и расширении сферы отмены ввозной пошлины в торговле между Украиной и Евросоюзом.

Также премьер поблагодарил Еврокомиссию за решение выделить Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в конце прошлого года. "Своевременное получение Украиной средств было чрезвычайно важно для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности в Украине", – отметил Шмыгаль.

Кроме того, Украина рассчитывает на поддержку в вопросе включения внутренних водных путей Украины в региональную сеть TEN-T. Это будет способствовать развитию рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций в эту сферу.

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