Украина хочет покупать газ у Катара: Польша сыграет важную роль

Украина ведет переговоры с Катаром касательно поставок сжиженного газа. Как заявил замминистра энергетики Максим Немчинов, правительство действительно работает над этим вопросом. Указывается, что топливо из Катара будут поставлять через LNG-терминалы Польши.

"Мы действительно работаем над прямым контрактами с Катаром. Это непростая история, но мы действительно над этим работаем", – заявил Немчинов в эфире программы "Право на власть", пишет "Укринформ".

Но для реализации данной цели нужно увеличить пропускную способность для транспортировки газа из Польши. Напомним, разговоры о поставках газа из Ближнего Востока ведутся давно.

Украина и Катар в сентябре договорились о сотрудничестве в сфере поставок и добычи газа. Речь идет об импорте в Украину сжиженного газа, ведь поставки трубопроводного топлива из Катара невозможны. Предполагается, что такие договоренности позволят Украине диверсифицировать поставки газа.

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"LNG является одним из альтернативных направлений поставок природного газа в Украину... Это поможет укрепить энергетическую безопасность Украины после 2024 года. Геополитическая ситуация и уменьшение объемов транзита заставляют искать новые направления торговли и сотрудничества для обеспечения загруженности собственной газотранспортной системы", – заявил Немчинов.

Во время климатического саммита в Глазго президент Украины Владимир Зеленский договорился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани о поставках сжиженного газа. Однако существуют технические сложности реализации этих договоренностей.

Как объяснил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, для того, чтобы газ доходил до нашей страны, необходим специальный терминал. Ранее он сообщил, что возможным посредником по поставкам может стать Турция.

"Насколько я понимаю, возможность таких поставок обсуждается при посредничестве Турции, поэтому более предметно говорить о поставках сжиженного газа нужно не на двусторонней, а на трехсторонней встрече с участием представителей Турции. Потому что, насколько я понимаю, у них есть терминалы", – отметил он.OBOZREVATEL сообщал ранее, что доходы российского "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в 2021 году выросли почти в 3 раза в годовом разрезе – до $33,3 млрд. При этом экспортная цена в сентябре увеличилась на 9%, если сравнивать с августом – до $308 за 1 тыс. куб. м.