Украина хочет поставлять газ из Катара: в ОП раскрыли ключевую роль Турции

Во время климатического саммита в Глазго украинский лидер Владимир Зеленский договорился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани о поставках сжиженного газа. Однако существуют технические сложности реализации этих договоренностей.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в интервью телеканалу "Дом". По его словам, для того, чтобы газ доходил до нашей страны, необходим специальный терминал.

"Насколько я понимаю, возможность таких поставок обсуждается при посредничестве Турции, поэтому более предметно говорить о поставках сжиженного газа нужно не на двусторонней, а на трехсторонней встрече с участием представителей Турции. Потому что, насколько я понимаю, у них есть терминалы", – отметил он.

Видео дня

Никифоров также сказал, что во время встречи политики обсуждали эвакуацию граждан из Афганистана.

"Говорили о помощи Катара при эвакуации граждан Украины и других стран из Афганистана, в чем, кстати, Украина добилась большого успеха не без помощи представителей Катара, это наши хорошие партнеры", – пояснил представитель Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в немецком концерне Uniper сомневаются, что газопровод "Северный поток-2" поможет кардинально изменить текущую ситуацию на рынке газа. Компания является одним из спонсоров российского проекта.