Украина нацелилась на газ из Катара: о чем уже договорились

Украина и Катар договорились о сотрудничестве в сфере поставок и добычи газа. Речь идет об импорте в Украину сжиженного газа (LNG, СПГ), ведь поставки трубопроводного топлива из Катара невозможны. Предполагается, что такие договоренности позволят Украины диверсифицировать поставки газа.

Кроме того, страны подписали протокол, которым закрепили такие направления совместной работы:

увеличение энергоэффективности;

развитие возобновляемой энергетики и транспорта на газовых двигателях;

инвестиции в газотранспортную систему;

строительство заводов по производству сжиженного газа;

запуск проектов в сфере нефтепереработки.

Украина остается перспективной страной в плане развития рынка сжиженного газа. Если у нашей страны получится в ближайшие 5-7 лет наладить инфраструктуру для поставок СПГ, это поможет диверсифицировать поставки. Пока что у Украины нет терминала для приема такого вида топлива.

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Чем больше источников топлива будет у Украины, тем меньше закупки газа будут зависеть от политической конъюнктуры. Более того, расширятся возможности для закупки топлива по выгодным ценам, а украинская ГТС получит новые задачи после 2024 года, когда истечет срок действия транзитного контракта с "Газпромом".

"LNG является одним из альтернативных направлений поставок природного газа в Украину... Это поможет укрепить энергетическую безопасность Украины после 2024 года. Геополитическая ситуация и уменьшения объемов транзита заставляют искать новые направления торговли и сотрудничества для обеспечения загруженности собственной газотранспортной системы", - объяснил замминистра энергетики Максим Немчинов.

Еще в апреле 2021 года Украина и Катар подписали меморандум, в котором договорились не только о будущих поставках сжиженного газа, но и о том, что Катар будет инвестировать в разведку и добычу газа в Украине. Меморандум будет действовать минимум три года. Если его не расторгнут, срок действия продлится автоматически.

Катар уже является одним из крупнейших производителей сжиженного газа в мире (около четверти всех глобальных поставок). При этом государственная нефтяная компания Qatar Petroleum намерена серьезно увеличивать поставки LNG (сейчас они составляют 77 млн тонн в год):

до 110 млн тонн к 2025 году;

до 126 млн тонн к 2027 году.

В свои проекты, в том числе в Украине, компания намерена инвестировать 29 млрд долларов. Около половины из этой суммы направят на создание новых производственных мощностей.

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