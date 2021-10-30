Украина экспортирует газ в Молдову: сколько продадим соседней стране

Украина поставит Молдове еще 12,125 млн куб. газа, несмотря на заключенный контракт между этой страной и Россией. Государственный "Нафтогаз" выиграл еще один тендер. Всего по результатам двух тендеров компания продаст Молдове 12,625 млн кубов газа. Еще 15 млн куб. м газа Киев одолжил Кишиневу, это топливо соседняя страна должна будет вернуть. Это небольшие поставки, ведь в год Молдова потребляет около 3 млрд кубов газа.

Получателем голубого топлива от "Нафтогаза" станет молдавская компания Energocom. Об этом сообщил директор по коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский, передает "Интерфакс-Украина". О цене поставки Белявский не рассказал.

Первые 500 тыс. кубометров газа "Нафтогаз" поставил Молдове 29 октября. В украинской компании тогда заверили, что продолжат участвовать в тендерах.

Впрочем, Молдова уже заключила новый контракт с российским "Газпромом". Соглашение рассчитано на 5 лет. Поставки должны начаться с 1 ноября.

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Все подробности договоренностей России и Молдовы пока неизвестны. Но уже сообщается, что Кишинев согласился выплатить "Газпрому" исторический долг. При этом контракт продлен с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила Молдова.

Прошлый контракт на поставки газа из РФ и Молдову закончился в 30 сентября 2021 года. Поэтому Молдова и Россия начали переговоры о новом газовом соглашении, и эти переговоры не задались.

На это время стороны заключили временное соглашение на поставки – до 1 ноября. Но "Газпром" грозился заблокировать прокачку топлива, если Кишинев не рассчитается со старыми долгами.

На этом фоне правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения на 30 дней – с 22 октября по 20 ноября. За это время Energocom должна была закупить газ из альтернативных источников для обеспечения необходимого давления в трубопроводах.

Кроме Украины, поставщиком Молдовы стала Польша. Это была первая покупка газа из альтернативных источников в истории Молдовы. Все последние 30 лет, с момента обретения независимости, Молдова закупала газ исключительно у "Газпрома".

Камнем преткновения во время газовых переговоров между РФ и Молдовой стала цена. В ходе переговоров Россия хотела, чтобы Молдова отказалась от соглашения о свободной торговле с ЕС. Для этого Кремль пообещал стране снизить цену на газ в обмен на некоторые уступки.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Россия снизила поставки газа в Европу через Беларусь. Нехватка поставок, как заявляют в ЕС, приводит к еще большему росту цен на газ в регионе.

Такое поведение России связывают с желанием Кремля поскорее запустить коммерческую эксплуатацию "Северного потока-2". Газопровод уже полностью построен, но пока не может работать – нужна сертификация.