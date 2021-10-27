Газ как оружие. Россия предложила Молдове отдалиться от ЕС в обмен на скидки – FT

Россия хочет, чтобы Молдова отказалась от соглашения о свободной торговле с ЕС. Вместо этого Кремль предлагает Кишиневу присоединиться к Евразийскому экономическому союзу.

По информации Financial Times, Россия пообещала Молдове снизить цену на газ в обмен на ряд уступок со стороны власти страны. Речь идет о:

внесении поправок в соглашение Молдовы и ЕС о беспошлинной торговле;

откладывании выполнений правил ЕС, требующих либерализации газовых рынков и усиления конкуренции.

"Аналитики в сфере энергетики предполагают, что Россия использует позицию "Газпрома" в качестве единственного поставщика газа в Молдову, чтобы оказать давление на правительство страны. Кремлю не нравится, что оно стремится покинуть "орбиту Москвы" в направлении Запада", – говорится в материале.

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Помимо нежелания Кремля выпускать Молдову из сферы своего влияния, ею движут и другие, даже более важные причины. Прежде всего, речь идет о том, что либерализация газового рынка отрицательно скажется и на "Газпроме", и на его дочерней компании в Молдове – "Молдовагазе".

Важность этой компании для России в том, что она владеет и управляет газовой сетью Молдовы. А кроме того, покупает и продает газ.

"Россияне бьют по стране в самое слабое место. И в самый неподходящий момент", – приводит Financial Times слова одного из участников российско-молдовских переговоров.

По информации Financial Times, официальные лица Молдовы проведут в Санкт-Петербурге переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Встреча запланирована на 27 октября.

В ее преддверии ЕС призвал Молдову отказаться от предложения Кремля. "Дипломаты ЕС призвали страну не подписывать новую долгосрочную сделку с российской компанией, а вместо этого найти краткосрочные решения, чтобы пережить зиму", – сообщает издание

В Молдове начался энергетический кризис, из-за недостатка газа правительство даже ввело чрезвычайное положение. При этом Россия угрожает оставить наших соседей зимой без отопления – "Газпром" может прекратить поставки голубого топлива, если Кишинев не погасит долги.

Срок действия контракта Молдовы с "Газпромом" истек 30 сентября, а новый власти еще не подписали. Пока Кишинев вынужден импортировать из России газ по рекордным ценам – 790 долларов за тысячу кубометров. Это почти в три раза дороже, чем в начале года, когда топливо стоило около 250 долларов.

Однако газа все равно не хватает, так как месячное соглашение, срок которого истекает 30 октября, предусматривает поставку только 67% необходимого Молдове объема газа. По этой причине парламент объявил чрезвычайное положение.

"Газпром" готов сделать Кишиневу скидку 25%. Единственное условие – погашение в трехлетний срок задолженности, которая составляет 700 млн долларов (без учета Приднестровья). Молдова же весь долг не признает и требует проведения независимого аудита накопившихся у "Молдовагаз" долгов.

На фоне газовых проблем Молдова обратилась за помощью к Украине – речь идет о 15 млн кубометров газа, сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус.

По его словам, запрашиваемый объем газа сейчас критически важен для Молдовы, поэтому в ближайшее время "аварийная помощь" будет предоставлена. Украина в свою очередь ожидает возвращения топлива к концу зимы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минэкономики Германии заявили, что разрешение на перекачивание газа из РФ в ФРГ по "Северному потоку-2" не угрожает поставкам в ЕС. В то же время глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что после запуска газопровода Россия сможет прекратить транзит через Украину, а Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа по "Северному потоку-2".