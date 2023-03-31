Украина будет производить собственные дроны быстрее: Кабмин принял решение

Кабмин упростил импорт необходимых для фронта военных товаров и комплектующих. В частности, речь идет о БПЛА и их деталях. Таким образом производители дронов стали независимыми от СБУ и больше не будут вынуждены терять время при ввозе компелктующих баз для беспилотников.

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Об упрощении сообщили в Минэкономики. Там отметили, что, среди прочего, речь идет также о:

системах связи;

телеметрическом оборудовании;

системах защиты информации, а также соответствующем программном обеспечении и технологиях.

"Существенно увеличиваем возможности для импорта и расширяем круг импортеров товаров двойного назначения, необходимых для обеспечения обороноспособности нашего государства. В частности, сущетвенно расширен перечень товаров двойного использования, которые могут ввозиться в Украину без процедур экспортного контролю", – говорится в сообщении.

При этом там подчеркнули: ожидается, что это решение улучшит обеспечение сил обороны на фронте. А также производителей – "для изготовления современного мощного оружия".

Производители дронов не будут зависеть от СБУ

В свою очередь, глава Минцифры Михаил Федоров, комментируя решение правительства, подчеркнул: оно позволит производителям дронов стать независимыми от СБУ. В частности, не получать разрешение на ввоз компелктующих баз для беспилотников, на которое ранее шло 15 дней.

"Сама же экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов. К примеру, GPS модулей или термальных камер. Упрощение процедуры ускорит ввоз, сборку и доставку этих комплектующих на фронт", – объяснил министр.

Запуск производства дронов в Украине

Ранее же в Украине подняли долю прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%. Это позволит привлечь больше компаний к производству БПЛА в Украине, то есть запустить в стране массовое производство дронов.

Дело в том, что одна из формул расчета закупочной стоимости БПЛА выглядит так: затраты на производство + процент прибыли. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги – 30%.

То есть производитель терял возможность продавать дроны государству по адекватной цене, если они были произведены из иностранных комплектующих. "Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами", – отметил Федоров.

Поэтому государство подняло долю прибыли до 25%. По его словам, это позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили налог на добавленную стоимость и пошлину на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций. Льготный режим будет действовать до конца военного положения, но не дольше чем до 1 января 2024 года.

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