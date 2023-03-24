Кабмин официально дал старт массовому производству украинских БПЛА: историческое решение объяснил Федоров

В Украине подняли долю прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%. Это позволит привлечь больше компаний к производству БПЛА в Украине, то есть запустить в стране массовое производство дронов.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 24 марта. Как отметил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, решение является историческим.

"Правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное создаст условия для стремительного развития украинского милтек-бизнеса", – отметил Федоров.

Дело в том, что одна из формул расчета закупочной стоимости БПЛА выглядит так: затраты на производство + процент прибыли. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги – 30%.

То есть производитель терял возможность продавать дроны государству по адекватной цене, если они были произведены из иностранных комплектующих. "Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами", – отметил Федоров.

Поэтому государство подняло долю прибыли до 25%. По словам вице-премьера, это позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями.

"Вместо расходования месяцев на ненужную бумажную и бюрократическую работу ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставка на фронт. Важно, что постановление фундаментально изменяет подход к самому милтек-бизнесу со стороны государства", – отметил Федоров.

Решение также прокомментировал глава Минобороны Алексей Резников. По его словам, такое решение дает возможность технологически усилить защитников и защитниц на фронте. Также Резников напомнил, что в 2023 году Минобороны увеличивает закупки БПЛА для ВСУ и планирует направить на это около 20 млрд грн.

"Постановление изменяет подход к устаревшим бюрократическим правилам и будет отвечать условиям современного мира. По сути это следующий шаг в развитии украинского ВПК", – отметили в Минобороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вооруженные силы Украины используют на фронте сверхдешевые одноразовые грузовые дроны Precision Payload Delivery System (PPDS). Эти БПЛА производятся австралийской компанией SYPAQ для обеспечения логистических задач в труднодоступных местах.

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