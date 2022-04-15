У Украины огромные запасы продовольствия, масла хватит на 10 лет, – министр

Имеющихся запасов базовых продуктов Украине хватит на несколько лет. К примеру, подсолнечного масла – на 10 лет. Поэтому проблем с продовольствием в стране не будет.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Он заверил, что Украина, среди прочего, обеспечена:

зерновыми (в т.ч., кормами для животных);

мясомолочной продукцией.

При этом министр подчеркнул: зерна в Украине есть больше, чем нужно. Поэтому страна даже сможет часть его продать.

"Для внутреннего потребления необходимо около 5−7 млн тонн зерна. По результатам сезона часть этого объема будет избыточной, и уйдет на экспорт", – отметил он.

Видео дня

В то же время Сольский обратил внимание на то, что Минагрополитики вместе с Минэкономики мониторят ситуацию с зерном и другими базовыми вещами. И не видят "проблем с продовольствием".

"В Украине нет и в ближайшее время не предвидится проблемы с продовольствием. Запасов по базовым продуктам у нас есть на несколько лет, в частности подсолнечного масла – на 10 лет", – заверил министр.

В то же время, в марте 2022 года, на фоне развязанной Россией войны против Украины, мировые цены на продовольствие выросли на 12,6%. Таким образом, мировые цены на продовольствие достигли наиболее высокой отметки за последние 32 года.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), вторжение России в Украину спровоцировало значительные потрясения на рынках зерна. В частности, война стала причиной скачка цен на:

пшеницу;

овес;

ячмень;

кукурузу.

При этом подчеркивается: проблема усугубляется тем, что Украина и Россия являются ведущими мировыми поставщиками зерна. "В последние три года на долю Российской Федерации и Украины приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы", – отметили в FAO.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что индекс потребительских цен в России за первые три месяца 2022 года вырос на 9,99%. Одним из продуктов-рекордсменов по взлету стоимости является сахар – 53%. Еще больше подорожали лук – на 63%, – и капуста – на 85%. Также выросла стоимость моркови – на 53%.