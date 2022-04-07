Индекс потребительских цен в России за первые три месяца 2022 года вырос на 9,99%. Одним из продуктов-рекордсменов по взлету стоимости является сахар – 53%.

Еще больше подорожал лук – на 63%, а также капуста – 85%, свидетельствуют данные Росстата. Также на территории страны-террориста выросла стоимость моркови – на 53%, пишет Мeduza. Кроме того, значительно подорожали такие продукты и товары:

прокладки – 24%;

подгузники – 20%;

порошок – 20%;

соль – 18%;

мыло – 17%;

лекарства – 15-20%;

маргарин – 14%;

свекла – 8,5%.

Отметим, годовая инфляция по состоянию на 1 апреля ускорилась примерно до 16,6% (в годовом разрезе). Подорожание началось после того, как страны Запада ввели санкции против РФ из-за войны в Украине. По прогнозам многих специалистов, в будущем цены вырастут еще больше.

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Ранее сообщалось, что в России шампуни Procter & Gamble подорожали в несколько раз. В результате Head & Shoulders стоят 850 рублей (254 грн). В то же время в Украине за такой же шампунь придется заплатить всего 185 грн.

Россияне пожаловались на высокие цены на шампуни в ВКонтакте. "В столичных магазинах банка Head & Shoulders нынче стоит от 650 до 850 рублей. На "Яндекс.Маркете" запрашивают 659 деревянных", – пишут в сообществе "Интересная Москва".

Из-а того, что в России очень сложно найти некоторые продукты и товары на полках магазинов (дефицит возник из-за санкций), многие жители страны-агрессора покупают различную продукцию на маркетплейсах. Дефицитную гречку (5 кг) россиянам предлагают по 1000 рублей (335 грн), такая же стоимость и у круглозерного риса. На "Авито" офисную бумагу можно купить за 600-850 рублей (201-284 грн) за пачку, и это еще намного дешевле, нежели в обычных магазинах.

Виктория Сухвал, предпринимательница из Москвы, закупает товар на оптовых рынках, а затем продает его на "Озоне", Wildberries и "Яндекс.Маркете". По ее словам, таким образом она решила помочь людям из регионов, которые не могли найти крупы на прилавках. Но видя цены на крупы, многие пользователи в сети присылают ей гневные сообщения, говорится в материале Meduza.

"Гречку продаете за 1000 рублей! Вам не жирно, вы не подавитесь?", – пишут недовольные граждане страны-агрессора Виктории. При этом спрос на продукцию огромен, говорит предпринимательница. На разных площадках у нее заказали 50 пачек по 5 кг. Найти ту же крупу в РФ сейчас очень сложно, много людей вынуждены покупать на маркетплейсах.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за санкций в России логистические услуги уже подорожали на 12%, до конца года их стоимость вырастет на 32%. Это скажется на ценах на абсолютно всю продукцию, ведь транспортные расходы есть у любого бизнеса, и они закладываются в конечную стоимость товара или услуги.

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