Из-за развязанной Россией войны цены на продовольствие взлетели до рекордного уровня

В марте 2022 года, на фоне развязанной Россией войны против Украины, мировые цены на продовольствие выросли на 12,6%. Таким образом, мировые цены на продовольствие достигли наиболее высокой отметки за последние 32 года.

Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). "В марте 2022 года среднее значение Индекса продовольственных цен FAO составило 159,3 пункта, что на 12,6% выше значения февраля, когда оно достигло самого высокого уровня с момента создания данного индекса в 1990 году", – говорится в сообщении.

Отмечается: вторжение России в Украину спровоцировало значительные потрясения на рынках зерна. В частности, война стала причиной скачка цен на:

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пшеницу;

овес;

ячмень;

кукурузу.

При этом подчеркивается: проблема усугубляется тем, что Украина и Россия являются ведущими мировыми поставщиками зерна. "В последние три года на долю Российской Федерации и Украины приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы", – отметили в FAO.

Кроме того, значительно – на 23,2% – выросли цены и на растительное масло. Произошло это из-за повышения котировок на подсолнечное масло, ведущим мировым экспортером которого является Украина.

Также, отмечается, в цене прибавили и другие продукты. В частности:

сахар – на 6,7%, из-за повышения курса бразильского реала и высоких цен на нефть;

мясо – на 4,8%, достигнув исторического максимума. Причина – нехватка свиней в Западной Европе и сокращения поставок птицы после вспышек птичьего гриппа;

молочная продукция – на 2,6%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что индекс потребительских цен в России за первые три месяца 2022 года вырос на 9,99%. Одним из продуктов-рекордсменов по взлету стоимости является сахар – 53%. Еще больше подорожали лук – на 63%, – и капуста – на 85%. Также выросла стоимость моркови – на 53%.