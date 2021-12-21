В Украине опаздывают поезда: список

"Укрзалізниця" сообщила о задержках ряда поездов. Причина – возгорание локомотива грузового поезда и ДТП. Вседствие возгорания никто не пострадал. Из-за ДТП же 4 человек госпитализированы.

По информации компании, опаздывают 5 поездов. Речь идет о:

№96 Киев – Рахов, задерживается на 2 часа 45 минут;

№125 Рахов – Николаев, на боле 1 часа 30 минут;

№15 Харьков – Рахов, на боле 1 часа 30 минут;

№7/8 Киев – Черновцы, на боле 1 часа 30 минут;

№ 701 Черновцы – Львов, на 40 минут.

Возгорание локомотива грузового поезда произошло на перегоне Бурштын – Букачевцы. "В результате инцидента никто не пострадал. Причины устанавливаются", – отметили в "Укрзалізниці".

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Также на движение поездов повлияло ДТП, которое произошло в ночь с 20 на 21 декабря на переезде вблизи станции Ивано-Франковск. Водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с переездным ограждением.

"В результате аварии получили травмы водитель автомобиля и три пассажира. Они были госпитализированы", – сообщила пресс-служба перевозчика.

В то же время в "Укрзалізниці" отметили, что непогода не повлияла на движение поездов. В компании утверждают, что делают все возможное для того, чтобы они прибывали на станции и вокзалы вовремя.

"Укрзалізниця" принимает все меры, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия снежной непогоды. Железнодорожники очищают от снега вокзалы, станции, пути и платформы", – утверждают в компании.

Тем не менее, там признают, что усложнение погодных условий может повлиять на график движения поездов в будущем. "Призываем пассажиров при планировании поездок учитывать осложнения, которые могут возникнуть из-за погодных условий", – подчеркнули в "Укрзалізниці".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укрзалізниця" повысила стоимость проезда в Kyiv Boryspil Express, курсирующем между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь. С 10 декабря вместо 80 грн приходится платить 100 грн.

Помимо этого, поезд поезд №5/6 Мариуполь – Рахов поехал в свой первый рейс 13 декабря 2021 года. Его маршрут – самый длинный в Украине: он проезжает 1 806 км. Цены на билеты стартуют от 463 грн.

Поезд состоит из 10 совершенно новых вагонов. Они были построены в Украине в 2021 году и приобретены за счет госбюджета, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"В составе поезда плацкартные вагоны, купе и люкс. Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины", – говорится в сообщении.