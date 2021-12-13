"Укрзалізниця" запустила поезд по самому длинному маршруту, он проедет 1 806 км: почем билеты

Поезд поезд №5/6 Мариуполь – Рахов поехал в свой первый рейс 13 декабря 2021 года. Его маршрут – самый длинный в Украине: он проезжает 1 806 км. Цены на билеты стартуют от 463 грн.

Поезд состоит из 10 совершенно новых вагонов. Они были построены в Украине в 2021 году и приобретены за счет госбюджета, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"В составе поезда плацкартные вагоны, купе и люкс. Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины", – говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается, что вагоны, из которых сформирован поезд, имеют увеличенный объем багажного отделения, а также улучшенное освещение: внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения с 4 режимами, индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника. Кроме того, они оснащены:

пеленальными столиками;

экологически чистыми туалетами;

системами видеонаблюдения в зонах совместного пользования;

системой современного кондиционирования воздуха;

розетками и USB-портами;

сигнализацией в каждом пассажирском купе.

Если ехать от Мариуполя в Рахов, в пути придется провести 27 часов и 34 минуты. К примеру, 17 декабря поезд будет отправлен в 8:08, а приедет к месту назначения он уже 18 декабря – в 11:42. Цены на билеты:

плацкарт – 463,75 грн;

купе – 1 271,81 грн;

люкс – 3 164,26 грн.

От железнодорожной станции Татаров-Буковель до горнолыжного курорта Буковель и обратно начали курсировать автобусные шаттлы. По информации "Укрзалізниці", время отправления автобусов привязано к железнодорожным рейсам.

"Расстояние в 15 км автобусы преодолевают за 20 мин. Цена фиксированная – 50 грн", – сообщили в компании. Расписание, по которому будут ходить автобусі, подано ниже:

Ранее OBOZREVATEL сообщал ,что с 10 декабря "Укрзалізниця" изменила комиссионный сбор при покупке, возврате или резервировании билета. Стоимость билетов в среднем повысится примерно на 3%.