"Укрзалізниця" повысила стоимость проезда на популярном направлении: сколько придется платить

"Укрзалізниця" повысила стоимость проезда в Kyiv Boryspil Express, курсирующем между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь. С 10 октября вместо 80 грн приходится платить 100 грн.

В самой компании рост стоимости проезда обосновали появлением комиссионного сбора при оформлении билетов на этом маршруте. Его размер составляет 20 грн, и ранее он не применялся для поездов Kyiv Boryspil Express.

Кроме того, на 20 грн подорожали также детские билеты в аэропорт. Теперь они стоят не 60 грн, а 80 грн.

До повышения стоимости проезда в Kyiv Boryspil Express добраться им в аэропорт было дешевле, чем на автобусах Skybus. Разница составляла 20 грн.

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Теперь же Kyiv Boryspil Express утратил это преимущество. "В результате таких изменений цена взрослого билета в экспрессе сравнялась со стоимостью проезда в автобусах Skybus, которые курсируют между Киевом и аэропортом Борисполь", – оценили один из результатов подорожания в avianews.

"Укрзалізниця" собирается запустить очередной новый поезд. Называться он будет "Буковельский экспресс" и будет ездить по маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта. Запустить поезд планируется до конца 2021 года, поэтому билетов на него пока нет.

Согласно сообщению пресс-службы перевозчика, на маршруте будет использоваться дизель-поезд отечественного производства – от Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3. Получить его компания надеется уже в декабре. До конца которого осталось 18 дней (включительно с нынешним).

"Этот поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч. В составе поезда 3 вагона – 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и предназначен для перевозки маломобильного населения", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что поезд поезд №5/6 Мариуполь – Рахов поехал в свой первый рейс 13 декабря 2021 года. Его маршрут – самый длинный в Украине: он проезжает 1 806 км. Цены на билеты стартуют от 463 грн.

Поезд состоит из 10 совершенно новых вагонов. Они были построены в Украине в 2021 году и приобретены за счет госбюджета, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"В составе поезда плацкартные вагоны, купе и люкс. Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины", – говорится в сообщении.