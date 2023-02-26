Цены на топливо в Украине падают – на рынок попадают большие объемы российской продукции

Страны Европы накануне введения нефтяных санкций против страны-террористки России (5 февраля) завезли большие объемы нефтепродуктов, в том числе из РФ. Значительные объемы попали и в Украину, что повлияло на цену горючего.

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик издания "Нафторинок" Александр Сиренко. "Пять стран с которыми мы граничим на Западе – через их территорию мы везем нефтепродукты. Это либо производство непосредственно в Румынии или Польше, либо мы используем их инфраструктуру. Конъюнктура ценовая в Европе сломалась, когда был введен пакет санкций против России на рынке нефти и нефтепродуктов. 5 февраля он вступил в действие, но к этому моменту Восточная Европа подготовилась и очень много продукта завезла, в том числе из России. И в том числе к нам, к сожалению, этот продукт попадает", – сказал эксперт.

Как отметил Сиренко, о наличии российского нефтепродукта говорит цена, по которой товар продается в Украине. Прежде всего речь идет о дизельном топливе и сжиженном газе для авто.

"Это хорошая история для конечного потребителя, потому что это горючее будет потом на заправках, а цены пошли в низ. И вероятно, что это хорошая история для аграриев, которые тоже уже начинают беспокоиться о сезоне, начало которого уже скоро стартует, и закупают горючее сейчас по низкой цене. Текущие цены на топливо – 35-36 грн/л. Показатель такой был весной прошлого года, но тогда наоборот было – цена росла, а не падала, потому что мы как раз оказались без наших в то время так сказать "надежных" поставок из России и Беларуси, и некоторое время вообще не импортировали", – отмечает эксперт.

Как и почему российский продукт попадает в Украину?

Сиренко подчеркивает: трейдеры сами признают, что покупают российскую смесь. То есть в результате цены на все виды горючего в Украине снижаются, но способствует этому появление нефтепродуктов из страны-террористки.

Более того, эти объемы российских нефтепродуктов также давят и на цены на горючее европейского производства, которые тоже идут вниз. При этом снабжать российские смеси не запрещено законодательством Европейского Союза. Сиренко говорит, что в том же санкционном пакете "написано, что смеси разрешены".

"То есть с одной стороны у нас низкие цены, но это борьба с совестью... Как она (смесь. – Ред.) появляется и кто привозит российские в европейские порты – вопрос, вероятно, к выполнению этих санкций в Европе. А в Украине это тоже, получается, что разрешено. Таможенники пропускают, пограничники пропускают и в принципе вся система власти, как оказалось, "дырявая" на такие поставки. То есть потребителю сейчас хорошо, а то, что мы сотрудничаем с террористом – это не то, что не хорошо, а я бы хотел, чтобы у нас приговоры давали за такое", – подытожил Сиренко.

Ранее Сиренко рассказал OBOZREVATEL, почему объемы поставок горючего в Украину снизились. Эксперт рассказал подробности.

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