Цены на нефть подскочили из-за США и Китая

Цены на нефть эталонных марок в среду, 26 мая, выросли. Это произошло на фоне того, что спрос на сырье в США и Китае продолжает восстанавливаться.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 68,92 доллара за баррель, что на 0,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,2% – до 66,22 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на энергоносители и следить за переговорами по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны.

"Спрос на нефть в США и Китае продолжает восстанавливаться. Однако потенциальное соглашение с Ираном сдерживает нефтяной рынок", – заявил аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес, передает "Интерфакс".

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