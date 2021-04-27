Цены на нефть изменились: рынок готовится к новому решению стран ОПЕК+

Цена на нефть выросла до $66 за баррель 27 апреля перед встречей ОПЕК+ (Организация стран – экспортёров нефти) для обсуждения политики добычи нефти на фоне опасений, что коронакризис в Индии может повлиять на восстановление спроса на топливо.

Об этом сообщает Reuters. На техническом совещании в понедельник была выражена озабоченность по поводу роста числа случаев COVID-19, но прогноз спроса на нефть на 2021 год остался неизменным.

Нефть марки Brent подорожала на 30 центов, или на 0,5%, до $65,95 за баррель после падения на 0,7% вчера, 26 апреля. Американская нефть также подорожала на 30 центов, или на 0,5%, до $62,21.

ОПЕК+ намерена немного смягчить сокращение добычи нефти с 1 мая в соответствии с планом, согласованным до вспышки коронавируса в Индии, третьем по величине импортере сырой нефти в мире, который в течение нескольких дней регистрировал рост более чем на 300 тыс. случаев заболевания.

Другие ожидают, что ОПЕК+ будет придерживаться своей политики смягчения. "Мы по-прежнему ожидаем, что группа не объявит об изменениях в своем плане", – сообщают аналитики ING Economics.

Ранее стало известно, что цена на нефть может упасть до $10 за баррель к 2050 году, если миру удастся электрифицировать энергетический рынок и достичь целей Парижского соглашения. Так, в связи с ускоренным переходом к энергетике к 2050 году рынок будет все больше электрифицироваться, вытесняя более "загрязняющие" углеводороды, такие как нефть.

Как сообщал OBOZREVATEL, поставки нефти из РФ в Польшу упадут в полтора раза. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подписала новый контракт с "Роснефтью", в котором предусматривается сокращение объемов поставок нефти в 2022-2023 годах с 5,4-6,6 млн до 3,6 млн тонн.