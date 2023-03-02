Цены на квартиры в Киеве переписали: разница – почти 3000 грн за "квадрат"

За последние полгода стоимость квартир на вторичном рынке Киева снизилась практически на 3 000 грн за "квадрат" – со средних 52 757 грн до 50 005 грн. При этом самой популярной ценой для 1-комнатных квартир является 41 600 грн – 8,4% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: также часто встречается цена в 39 000 грн и 44 200 грн – по 7,9% объявлений. А кроме того:

46 800 грн – 6,9%;

49 400 грн – 6,3%;

36 400 грн – 5,1%.

Сложнее всего найти объявления о продаже квартиры, цена которой формируется на основании стоимости "квадрата" в 7 800 грн, 18 200 грн и 114 400 грн. Таких объявлений всего по 0,1%.

Самые низкие цены на "квадрат", по данным аналитиков, в Деснянском районе – 40 289 грн. Далее идут:

Дарницкий – 45 861 грн;

Святошинский – 46 286 грн;

Оболонский – 47 068 грн;

Днепровский – 47 185 грн.

Дороже всего квадратный метр стоит в Печерском районе – 81 810 грн. За ним следуют:

Шевченковский – 59 090 грн;

Голосеевский – 58 528 грн;

Соломенский – 50 654 грн;

Подольский – 48 086 грн.

В то же время за месяц цен выросли – с 49 646 грн до 50 005 грн. А вот за год снизились – хотя и практически незаметно: с 50 322 грн до 50 005 грн.

Сколько стоит аренда

Также подешевела в Киеве аренда жилья – за месяц цены снизились со средних 12 775 грн до 12 000 грн. При этом:

1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 8 000 грн;

2-комнатные – по 7 800 грн;

3-комнатные – по 15 200 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты по недвижимости ожидают роста цен на жилье в Украине – прежде всего на вторичном рынке. По прогнозам, вверх цены пойдут в конце марта-начале апреля. Таким образом, констатируют аналитики, февраль является последним месяцем стабильных цен на недвижимость.

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