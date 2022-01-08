Цены на квартиру пересчитают в 2022-м: сколько будет стоить жилье

В Украине стоимость недвижимости в 2022 году может увеличиться на 10%. Среди факторов, которые будут иметь влияние на цены – коронавирус, общая инфляция.

Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт Ассоциация специалистов недвижимости Эдуард Бразас. "Цены росли и будут расти. Это неизбежно и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости. На первичном рынке – за счет того, что себестоимость растет, налогообложение и инфляция", – отмечает эксперт.

На вторичном же рынке цены постепенно "подтягиваются" за первичным. Главный фактор, который определяет стоимость недвижимости – спрос. Также важную роль играет покупательская способность. В целом квартиры продают по максимальной цене, которую могут себе позволить покупатели.

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"Если глобально ударит очередной коронакризис, то будет непонятно. Ипотека как фактор, который может влиять на падение цен, еще себя не проявила пока, ведь слишком мало места занимает на рынке, поэтому вряд ли ее влияние мы будем ощущать", – добавил эксперт.

По словам эксперта, первый всплеск на рынке ожидается в первом квартале 2022-го. Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, стоимость жилья значительно увеличлась во второй половине 2021-го.

По данным экспертов, немалая доля покупателей на рынке сейчас – молодые люди. Им не так присущ страх серьезных покупок в канун кризисных периодов, ведь многие не помнят кризиса 2008-2009 годов. Потому, нависшие угрозы их не останавливают.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с сентября 2022-го введут непрямые методы налогового контроля. При этом отчитываться придется даже в случае продажи своей квартиры, которую ранее приобрели с помощью теневого заработка.