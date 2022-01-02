Перед налоговой придется отчитаться даже за свои квартиры: всех украинцев проверят по-новому

В Украине с сентября 2022-го введут непрямые методы налогового контроля. При этом отчитываться придется даже в случае продажи своей квартиры, которую ранее приобрели с помощью теневого заработка.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – он будет вынужден доплатить налог по расходы, которые не может объяснить", – сообщил глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев.

Если, к примеру, вы решите потратить накопленные за счет серой зарплаты деньги на покупку машины, налоговики могут задаться вопросом: откуда вы взяли такие деньги, и если ответа не будет, доначислят 19,5% налога к указанной сумме.

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Здесь также стоит отметить, что "спрятаться" за рассказами о том, что копили в течение десятилетий с небольшого белого дохода, также не удастся. Налоговая в базах хранит информацию о всех белых доходах украинцев с 1995 года. Поэтому сопоставить заработок и накопления можно за последние 27 лет.

"На любую транзакцию у вас должен быть ответ: почему она происходит. Когда вы открываете счет в банке, вас попросят заполнить анкету, в частности, обозначить, зачем он вам нужен, какой объем операций будет по нему проходить, ваше финансовое состояние", – поясняет советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.