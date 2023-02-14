Цены на бензин и дизель в Украине катятся вниз: начались поставки из США

За полтора месяца с начала 2023 года бензин и дизтопливо в Украине значительно подешевели. Их цена снизилась на 4-5 грн и 3-4 грн соответственно. При этом в феврале Украина впервые в истории импортировала дизель из США.

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По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, падение цен на автомобильное топливо может продолжится даже весной. В первую очередь, это связано с существенными запасами, которые накопили АЗС, рассказал он "24 каналу".

"Темпы [снижения цен] серьезные, и я вижу, что потенциал к удешевлению еще есть: где-то до 2 грн за литр... Мы очень хорошо заходим этой весной, с большими запасами. Я не исключаю, что цена может и дальше падать", – заявил Куюн.

При этом, как подчеркивал финансовый эксперт Сергей Козырев, запасы АЗС сейчас пополняются быстрее, чем истощаются. Введенное в ЕС с 5 февраля эмбарго на российские нефтепродукты не преломило эту тенденцию.

Более того, Украина впервые закупила горючее у США. Танкер со 100 тыс. тонн дизеля на бору прибыл в порт Гамбурга, откуда топливо перевозится в Украину уже меньшими партиями через польский терминал, рассказали в UPG.

В компании отметили, что европейские цены на дизтопливо остаются привлекательными, однако американский продукт покупать еще выгоднее. "Будем пытаться увеличивать поставки именно американского продукта из-за логистических удобств работы с этими партиями и выгодного ценообразования", – заявили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут запретить оплату бензина и других подакцизных товаров наличными. Если идею одобрят, рассчитываться за горючее можно будет только банковской картой.

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