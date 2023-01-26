В Украине могут запретить платить за бензин наличными: в Офисе президента рассказали об идее

В Украине могут запретить оплату бензина и других подакцизных товаров наличными. В случае, если идею одобрят, рассчитываться за топливо можно будет только банковской карточкой.

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Об этом рассказал замруководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма на брифинге. Предполагается, что такое правило приведет к уменьшению количества теневых торговцев бензином.

"Объективно около 90% бизнеса занимаются в том или ином виде оптимизацией налогов... Мы планируем два фундаментальных изменения в администрировании. Первое – это электронный акциз.. Второе мы еще пока это обсуждаем, но чтобы система заработала, нужно перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, то есть на оплату картой", – отметил Шурма.

Эта идея является частью комплексной налоговой реформы, которую предлагают в Офисе президента. Среди прочего, там хотят добиться детенизации зарплат с помощью снижения ставок основных налогов.

Однако, если это сделать, то доходы в госбюджет Украину резко снизятся как минимум на некоторое время. Чтобы поддержать казну, нужны будут компенсаторные механизмы. Поэтому в Офисе президента, и обсуждают возможные "дополнительные временные" налоги, например, на потребление алкоголя и табака.

Запрет рассчитываться за подакцизные товары наличкой также является одним из компенсаторов. Согласно задумке, доля тени на рынках топлива, спиртного и сигарет сократится, соотвественно, налоговые поступления увеличатся.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине уже в 2023 году планируют запустить "Налоговую в смартфоне". План предусматривает расширение функционала электронного кабинета плательщика, а также внедрение е-акциза, упрощенной оплаты налогов для физлиц-предпринимателей (Smart-ФЛП) и другие шаги по диджитализации сферы.

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