Цена на газ в Европе выросла и почти достигла январского максимума: какова стоимость

В Европе спотовая цена газа выросла за день еще на 2,4% и уже вплотную подошла к зафиксированному в начале января 2021-го максимуму. Цена газа на хабе TTF в Нидерландах выросла до $327 за тыс. кубометров.

Это является максимальным значением с 13 января (тогда цена взлетала до $335). Об этом сообщает "Интерфакс".

Газ растет вслед за ценой на выбросы углерода, а в Европе снова прохладно и дождливо, снижаются поставки СПГ. Так, с начала 2021-го средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $243 за тысячу кубометров.

Напомним, по состоянию на 1 мая иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" в Украине 4,6 млрд куб. м газа, что почти в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Кроме того, компании-резиденты хранят в режиме "Таможенный склад" 0,54 млрд куб. м, а это в 2,2 раза меньше, чем в такой же период 2020 года. Из них объем газа, закачанного в ПХГ в режиме "short haul", равен 0,46 млрд куб.

Как ранее писал OBOZREVATEL: