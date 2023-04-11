Цех с секретным входом через сауну и 12 млн дохода в месяц: на Одесщине накрыли нелегальную табачную фабрику. Видео

Правоохранители обнаружили подземных табачный цех в Одесской области, который приносил дельцам по 12 млн грн незаконного дохода в месяц. Производство спрятали в подвали, над которым не поленились построить дом.

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Секретный вход "на предприятие" был оборудован через сауну – лаз сделали под скамейкой для сидения. Об этом сообщили в Национальной полиции (чтобы посмотреть видео, пролистайте новость до конца).

Сырье для производства табачного фальсификата спускали в подвал с помощью гидролифта, который находился внутри дома. Таким же образом из цеха забирали готовую продукцию.

Склады для хранения сырья располагались в разных населенных пунктах Одесщины. В самом цеху находились промышленные мощности для производства, все они были изъяты. Общая стоимость обнаруженных товарно-материальных ценностей оценивается в 40 млн грн.

Также на участке обнаружили дизельную подстанцию. Она понадобилась для того, чтобы скрыть подозрительно высокое потребление электроэнергии.

Подпольное производство сигарет организовали 46-летний житель Черкасс и 37-летний житель Одессы. "Бизнесмены" также имели наемных сотрудников. В момент обыска правоохранители обнаружили пятерых сотрудников цеха.

Подземная "фабрика" могла производить до 30 тысяч пачек сигарет в сутки. За месяц нелегальное предприятие приносило до 12 млн грн дохода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Одесщине накрыли другую подпольную табачную фабрику. На ней изготавливали сигареты без фильтра, часть продукции шла на "экспорт" в страны ЕС.

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