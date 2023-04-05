На Одесщине накрыли подпольную табачную фабрику: поддельные сигареты отправляли в ЕС. Фото

В Одесской области разоблачили подпольное промышленное производство табачных изделий. На нелегальной фабрики изготавливали сигареты без фильтра, часть продукции шла на "экспорт" в страны ЕС.

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Фабрика располагалась в городе Белгород-Днестровский. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.

Производство контрафакта организовали четыре украинца. Готовые сигареты без акцизных марок продавали на теневом рынке. Такие действия привели к уклонению от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах. Кроме того, часть поддельной продукции вывозили в Европейский Союз.

На складах подпольной фабрики прошли обыски. Полный цикл производства сигарет был организован там же. В результате правоохранители изъяли:

линию по производству сигарет;

станок для упаковки табачных изделий в пачки;

другое оборудование для незаконной деятельности;

2,2 тонны табака ;

почти 400 тысяч пачек готовой табачной продукции.

Стоимость изъятого оборудования и продукции еще устанавливается. Также ведется подсчет ущерба, который дельцы нанесли государству.

"Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных лиц к незаконной деятельности. Запланировано наложение ареста на изъятые товарно-материальные ценности и объявление задержанным о подозрении в совершении преступления", – отметили в БЭБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Закарпатской и Николаевской областях прошли обыски на предприятиях, которые также производили фальсификат табачных изделий. В результате были изъяты товары, поддельные акцизные марки и линии для их изготовления на 70 млн гривен.

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