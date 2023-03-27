Требовали "дань" за каждую тонну: в Украине вскрыли коррупционную схему с "зерновым коридором"

В Госпродпотребслужбы Одесской области разоблачили коррупционную схему, связанную с экспортом по "зерновому соглашению". Чиновников поймали на сборе "дани" – по 40 центов (около 15 грн) с каждой тонны зерна. Так, только на одной партии в 30 тыс. тонн делки "зарабатывали" 12 тыс. долларов, или около 450 тыс. грн.

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Деньги требовали с представителей компаний, которые непосредственно занимаются экспортом украинского продовольствия в рамках "зернового соглашения". Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

"За взятку чиновники "гарантировали" зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции. За отказ платить дань угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры", – отметили в СБУ.

Правоохранителям удалось задокументировать два эпизода получения взяток. Посредник, которого "наняли" чиновники, должен был получить от трейдеров эквивалент почти 400 тыс. грн в наличных долларах США.

"В рамках уголовного производства СБУ задокументировала передачу посреднику очередного задатка. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Продолжается расследование", – сообщили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниила Гетманцева, таможня покрывает "черный" экспорт зерна из Украины. Из-за этого, по самым скромным оценкам, госбюджет лишился 5,6 млрд грн – такой суммы хватило бы на то, чтобы покрыть дефицит казны за месяц.

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