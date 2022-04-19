Трагедия для кадыровцев: Apple удалила из AppStore TikTok для российских пользователей

Apple удалил сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok из App Store для российских пользователей. В настоящее время он недоступен для загрузки в меню поиска, но по-прежнему активен в меню "Покупки". Эта новость может повергнуть в шок кадыровские "тик-ток-войска".

Информацию подтвердил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Ранее компания ограничивала доступ российских пользователей к иностранным блогерам.

Как говорят украинские военные, "кадыровцы", будучи в Украине, фактически не принимают участия в боевых действиях, потому что просто не умеют. В военном деле они себя не показали, зато здорово проявили себя в монтировании видео в TikTok, но теперь, по видимому, любимая их забава будет недоступна.

Видео дня

Ранее украинские власти обратились к американской компании Apple с просьбой поддержать санкции США в отношении России. В частности, речь идет о блокировки сервиса Apple Store для граждан страны-агрессора.

Об этом сообщил в Telegram-канале Федоров. Если технологическая корпорация согласится, то россияне также не смогут загружать свои продукты в маркеты.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors (GM) прекращает поставки дилерам и уволит сотрудников. Он станет первым иностранным концерном, который окончательно уйдет из страны-террориста из-за войны в Украине.

После того как GM свернул производство в РФ в 2015 году на фоне оккупации Крыма, концерн поставлял из Штатов только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. За первые три месяца в стране было продано 266 машин Chevrolet и 162 Cadillac.