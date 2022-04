Поставки прекратят, а сотрудников уволят. General Motors полностью уйдет из Росcии

Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors (GM) прекращает поставки дилерам и уволит сотрудников. Он станет первым иностранным концерном, который окончательно уйдет из страны-террориста из-за войны в Украине.

После того как GM свернул производство в РФ в 2015 году на фоне оккупации Крыма, концерн поставлял из Штатов только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. За первые три месяца в стране было продано 266 машин Chevrolet и 162 Cadillac, говорится в материале "Коммерсантъ".

Дилеры уже получили от GM уведомление о прекращении поставок автомобилей, которые запрещены санкциями США. Источники говорят, что автоконцерн также увольняет сотрудников российского офиса.

Как рассказал один из дилеров, который получил уведомление от GM, вложения в дилерские центры не будут компенсированы, хотя совсем недавно салоны "переделывались под новые требования импортера". Один из них уточняет, что в 2015 году, когда концерн сворачивал производство в РФ, эти затраты дилерам частично компенсировались. Источник издания среди автоконцернов говорит, что в целом инвестиции в дилерцентры давно уже окупились, но если переделка салонов осуществлялась недавно, то "это действительно серьезно".

В настоящее время General Motors принадлежат автомобильные марки: Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC. Ранее выпускались также: Holden, Oldsmobile, Pontiac, Hummer, Saturn, Asüna, Acadian, Alpheon, Geo.

Концерн сотрудничает с рядом компаний, разделяя рынки сбыта и производя совместную разработку автомобилей и двигателей. Среди таких компаний Fiat Auto SpA of Italy (марки Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati), Fuji Heavy Industries Ltd. (Subaru), Isuzu Motors Ltd. (разработка для GM коммерческих автомобилей и дизельных двигателей, марка Isuzu), Suzuki Motor Corp. of Japan (Suzuki).

Ранее стало известно, что немецкий производитель бытовой химии Henkel останавливает бизнес в России из-за войны, которую та развязала в Украине. Компания отказывалась уходить из страны-агрессора, однако подверглась за это критике.

Об этом говорится в сообщении Henkel. У компании в России 2,5 тыс. сотрудников, они будут получать зарплату в течение периода, который понадобится на выход компании из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, офис Starlink начал работу по открытию представительства в Украине. Это фактически дает гарантию того, что после войны все украинцы смогут пользоваться их технологиями и иметь доступ к интернету нового поколения.