Так решили в Twitter. Маск продаст часть акций Tesla по воле подписчиков

Американский миллиардер, самый богатый человек мира по версии Forbes и Bloomberg Илон Маск продаст часть акций компании Tesla. Бизнесмен опубликовал в своем Twitter опрос, а большинство подписчиков проголосовало за продажу Маском 10% акций.

"В последнее время многие говорят о нереализованной прибыли как о средстве ухода (уклонения. – Ред.) от налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla. Вы это поддерживаете?", – написал Маск в Twitter.

Так, по итогам опроса оказалось, что 57,9% людей проголосовало за продажу. Против этого – 42,1%. Также Маск отметил в одном из постов, что будет придерживаться результатов запущенного опроса.

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"Заметьте, я ниоткуда не беру денежную зарплату или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги – это продавать акции", – добавил миллиардер.

По подсчетам Reuters, доля Илона Маска в Tesla на 30 июня составляела примерно 170,5 миллионов акций. При этом продажа 10% акций компании составит $21 млрд.

Отметим, некоторые члены совета директоров Tesla, в том числе его брат Кимбал Маск, ранее продали большое количество акций. Причина заключается в том, что в конце октября акции компании достигли рекордного уровня.

Ранее Илон Маск заявил, что готов продать акции компании Tesla ради спасения человечества от голода. Таким жестом он ответила на критику на свои материальные состояния.

"Если WFP (Всемирная продовольственная программа. – Ред.) сможет объяснить в этой цепочке твитов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов продать акции Tesla сейчас и решить эту проблему. Но финансовые отчеты должны быть открытыми, чтобы общественность могла точно видеть, на что тратятся деньги", – написал Маск.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что хакеру, который в прошлом году взломал Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая президента США Джо Байдена и миллиардера Илона Маска, предъявили новые обвинения. Теперь ему вменяют и мошенничество с криптовалютами в размере $784 тыс.