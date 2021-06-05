Страны 'Большой семерки' введут налоги для Google, Apple и других ТНК

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) договорились о введении минимального глобального корпоративного налога в размере не менее 15%. В частности, для таких транснациональных компаний, как Google, Apple, Amazon и других.

Компании будут платить больше на рынках, где они продают товары и услуги, пишет Reuters. При этом издание подчеркивает, что эта сделка не четко определяет, на какой именно бизнес распространяться правила, имея в виду только "самые большие и самые выгодные ТНК".

Отмечается, что сначала нужно будет дойти до более широкого согласия на заседании G20, которое включает ряд стран с развивающейся экономикой. Их собрание должно состояться в следующем месяце в Венеции.

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"Богатые страны годами пытаются договориться о способе получения больших доходов от крупных транснациональных компаний, таких как Google, Amazon и Facebook, часто зарабатывающих прибыль в юрисдикциях, где они платят мало или вообще не платят налогов", – говорится в материале.

Известно, что администрация президента США Джо Байдена предложила минимальную ставку налога для ТНК в размере 15%, что превышает уровень в таких странах, как Ирландия, но при этом ниже самого низкого уровня в G7. Решение одобрили также Франция и Германия. Хотя подчеркивается, якобы французский министр финансов Бруно Ле Мэр заявил, что будет бороться за более высокую минимальную ставку корпоративного налога, а 15% он назвал только "отправной точкой".

"Компании больше не смогут уклоняться от налоговых обязательств, размещая свои доходы в странах с наименьшим налогом", – выразил солидарность и министр финансов Германии Олаф Шольц.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады Украины проголосовало за законопроект №4184, который обяжет работающие в стране мировые интернет-компании платить налоги в государственный бюджет.