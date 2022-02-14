Стоимость нефти побила 7-летний рекорд: что будет с ценами на бензин и дизель в Украине

Стоимость нефти марки Brent утром 14 февраля превысила отметку в 96 долларов за баррель. В ходе торгов на бирже ICE она дорожала до 96,05 долларов за баррель. Это произошло впервые с 1 октября 2014 года. Тем не менее, в экспертной среде уверены: на цену на автотопливо здесь и сейчас это не повлияет.

По состоянию же на 17:44 по Киеву, баррель нефти Brent немного подешевел. По данным Investing, он стоит 94,19 доллара.

Отметим, что за год нефть Brent подорожала практически в полтора раза. По состоянию на 3 февраля 2021 года, баррель стоил 58,67 доллара. Т.е., дешевле более, чем на 35 долларов, по сравнению с 14 февраля 2022-го.

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В то же время, в 2021 году транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге по территории Украины сократились на 42% – до 42,7 тыс. тонн, по сравнению с объемами 2020 года (73,7 тыс. тонн). Об этом заявили в Консалтинговой группе "А-95".

Более того, там отметили, что в 2022-м объем транзита продолжил сокращаться. В частности, по сравнению с январем-2021, в январе 2022-го объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 60% – до 800 тонн.

Что будет с ценами на автотопливо

"Рывок" цен на нефть здесь и сейчас не повлияет на стоимость бензина и дизтоплива в Украине. Об этом OBOZREVATEL рассказал эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

При этом он подчеркнул: если последставия и ощутятся, то не ранее конца июня. "От момента поступления нефти на завод до производства светлых нефтепродуктов (в т.ч., бензина и дизтоплива) проходит около 45 суток. Поэтому сегодняшний скачок цены нефти если и отобьется на ценах на топливо, то в лучшем случае, в конце июня", – подчеркнул эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что и утренний обвал гривни тоже не приведет к мгновенному скачку цен на бензин и дизель. Случится это может только в случае продолжительного ослабления нацвалюты.

Другая причина – запасы АЗС. "В сети всегда присутствует объем, который был закуплен за прошлыми ценами. И до тех пор, пока продукт, закупленный уже по новым ценам, не начнет вытеснять имеющиеся запасы, цены двигаться не будут", – объяснил Косянчук.

В то же время он подчеркнул: сети АЗС менее всего заинтересованы в повышении цены на топливо. "Потому что если цену повысить на 20 коп./литр, продажи падают где-то на 20%. А если потом цену опустить на те же 20. коп/литр, продажи вырастут на 1-2%", – рассказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине за неделю – с 4 по 11 февраля – автомобильное топливо значительно подорожало. В частности, бензин А-92 вырос в цене на 61 коп./литр, А-95 подорожал на 60 коп./литр, а дизтопливо – на 61 коп./литр.