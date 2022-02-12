В Украине значительно подорожали бензин и дизель: сколько стоят

В Украине за неделю – с 4 по 11 февраля – автомобильное топливо значительно подорожало. В частности, бензин А-92 вырос в цене на 61 коп./литр, А-95 подорожал на 60 коп./литр, а дизтопливо – на 61 коп./литр.

Об этом сообщает enkorr.ua. Отмечается, что средние цены установились на уровне:

А-92 – 33,23 грн/литр;

А-95 – 34,14 грн/литр;

дизельное топливо – 33,43 грн/литр.

Больше всего, по данным аналитиков, на бензин А-92 подняли цену сети SUNOIL и "Укргаздобыча" – на 1,5 грн/литр, до 30,99 грн/литр и 34,1 грн/литр.Они же стали лидерами по повышению цены на бензин А-95 – тоже на 1,5 грн/литр, до 31,99 грн/литр и 34,9 грн/литр.

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На дизтопливо же больше всего повысила цену сеть SOCAR – на целых 2 грн/литр. По состоянию на 11 февраля, литр дизеля там стоил 37,98 грн.

"Второе место" – у сети "Укргаздобыча". Она повысила цену на 1,5 грн – до 34,1 грн/литр.

"Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива 3 февраля. В соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке", – объяснили рост цен на автотопливо аналитики.

Напомним, что устанавливать предельные цены на топливо в Украине начали в мае 2021 года. Сделано это было только на время карантина, связанного с COVID-19, а не навсегда.

Предельная цена рассчитывается Кабмином на основе формулы, аналогичной "Роттердам+" для угля, действовавшей в 2016-2019 годах. Т.е, в расчет берутся котировки в порту Роттердам, стоимость доставки в Украину и наценка АЗС, которым разрешается "накидывать" по 5 грн за каждый литр бензина и по 7 грн – дизтоплива.

Предельные цены на бензин пересматривают трижды в месяц. Их устанавливают с 3, 13 и 23 дня месяца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кабинет министров решил ежедневно проверять цены на ряд товаров. В частности, бензин А-95, дизельное топливо и сжиженный автогаз.