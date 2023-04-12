Старые цены не действуют: украинские АЗС переписали стоимость дизеля

В Украине подешевело дизтопливо: по состоянию на 12 апреля литр ресурса стоит в среднем 46,46 грн, что на 29 коп. меньше, чем днем ранее. На бензин А-95 же расценки остались на прежнем уровне – 46,63 грн/л.

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Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: дороже всего дизель продают в сети SOCAR – 48,99 грн/л. Далее идут:

Shell – 48,89 грн/л;

WOG – 47,99 грн/л;

AMIC – 47,12 грн/л;

Авіас – 47 грн/л;

KLO, BVS – 46,99 грн/л;

Автотранс – 46,98 грн/л;

U.GO – 46,24 грн/л.

Самые низкие цены установили в сети Prime – 43,5 грн/л. За ней следуют:

VST, UPG – 43,9 грн/л;

БРСМ-Нафта – 43,92 грн/л;

Укр-Петроль – 44 грн/л.

Больше всего за сутки цену сбросили на заправках Neftek – на 2 грн/л, до 45,99 грн/л. Также стоимость ресурса пересчитали в сетях:

ОККО, WOG – на 1 грн/л, до 47,99 грн/л;

БРСМ-Нафта – на 10 коп./л, до 43,92 грн/л;

UPG – на 1,5 грн/л, до 43,9 грн/л;

Кворум – на 30 коп./л, до 45,38 грн/л.

Сколько стоит бензин

Стоимость бензина А-95, по данным аналитиков, осталась на прежнем уровне в 46,63 грн/л. Самые высокие цены – 48,99 грн/л – выставли в сетях ОККО, WOG и SOCAR. За ними идут:

Shell – 48,4 грн/л;

Авіас – 47 грн/л;

KLO, BVS – 46,99 грн/л;

Автотранс – 46,98 грн/л;

AMIC – 46,74 грн/л.

Самые низкие цены – в сети VST, 42,9 грн/л. А кроме того, в:

Укр-Петроль – 43,5 грн/л;

Олас – 43,9 грн/л;

Авантаж 7 – 44 грн/л.

"Налог на бензин" увеличивают

В то же время с 1 июля в Украине налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо вернут на довоенный уровень в 20%. Сейчас он составляет 7%. При этом, по словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, снижение налога не оказало положительного влияния на цены.

"Я считаю, что понижение этих ставок было огромной ошибкой. Это никак не отразилось на цене горючего. ... Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Там риск получить некачественное топливо намного меньше.

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