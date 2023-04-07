Продавцы установили новые цены: как в Киеве пересчитали стоимость квартир

В последние 6 месяцев цены на вторичном рынке недвижимости Киева упали. За это время квартиры подешевели более чем на 2500 грн – с 52 353 грн до 49 829 грн. За месяц же цены тоже снизились, хоть и почти незаметно – на 93 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, самые низкие цены на "квадрат" в Деснянском районе – в среднем 39 730 грн. Далее идут:

Дарницкий – 44 533 грн;

Святошинский – 46 115 грн.

Дороже стоят квартиры в Оболонском районе – в среднем 47 225 грн за квадратный метр. А кроме того, в:

Подольском – 48 647 грн;

Соломенском – 49 775 грн;

Днепровском – 49 881 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе – 82 688 грн за "квадрат". За ним идут:

Шевченковский – 64 160 грн;

Голосеевский – 56 189 грн.

Самой популярной ценой для 1-комнатных квартир является 41 600 грн – 8,7% объявлений о продаже недвижимости формируется, исходя именно из нее.

Также часто можно встретить цену 39 000 грн – 7,8%. А кроме того:

44 200 грн – 7,3%;

46 800 грн – 6,4%;

49 400 грн – 6%.

Сложнее всего найти объявления о продаже квартиры, цена которой формируется на основании стоимости "квадрата" 5200 грн – 0,1% объявлений. В стольких же цена квадратного метра составляет:

7800 грн;

13 000 грн;

114 400 грн;

130 000 грн.

За квартиры нужно уплатить налог

В то же время в 2023 году украинцы должны будут уплатить налог на квартиры и дома по новым правилам. Платить в текущем году нужно за период 2022 года. Налог коснется тех, кто владеет квартирой, площадь которой составляет от 60 квадратов, и домов площадью от 120 "квадратов".

Как говорится в разъяснении ГНС, если есть и квартира, и дом, то их общая площадь не должна быть больше 180 "квадратов". Есть еще одно новшество: не нужно платить налог за недвижимость, которая находится в оккупации или зоне боевых действий.

В целом же размер налога не может составлять больше 1,5% минималки за отчетный год. В 2023-м платят за 2022-й, поэтому речь идет об 97,5 грн за квадратный метр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время подавать заявление на получение компенсации за разрушенное войной жилье можно в течение действия военного положения и 1 года со дня его прекращения или отмены на территории, на которой оно находилось. Срок рассмотрения заявления – до 30 календарных дней со дня подачи. При этом ряду категорий граждан будет предоставлено приоритетное право на получение компенсации за уничтоженное имущество.