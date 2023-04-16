Старые цены больше не действуют: как на АЗС пересчитали стоимость дизеля

В Украине снизили цены на дизтопливо. Так, в период с 7 по 14 апреля ресурс подешевел на 1 грн/л, до 46,1 грн/л.

Видео дня

Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: дороже всего – по 47,99 грн/л – дизель продают в сетях ОККО, WOG, SOCAR. А кроме того, на АЗС:

Shell – 47,89 грн/л;

AMIC – 47,1 грн/л;

Авіас – 47 грн/л;

KLO, Neftek – 46,99 грн/л;

ZOG – 46,9 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках VST – 42 грн/л. Далее идут:

Укр-Петроль – 43 грн/л;

VostokGaz – 43,39 грн/л;

БРСМ-Нафта – 43,47 грн/л;

Prime – 43,5 грн/л;

UPG – 43,9 грн/л.

Больше всего цену на ресурс снизили в сети Авіас – на 3 грн/л, до 47 грн. А также в UPG – на 1,5 грн/л, до 43,9 грн/л.

Ряд сетей опустил цену на 1 грн/л. Это:

ОККО, WOG, SOCAR – до 47,99 грн/л;

Укрнафта, Green Wave – до 44,5 грн/л;

Shell – до 47,89 грн/л;

Автотранс – до 45,89 грн/л;

BVS – до 45,99 грн/л;

Укр-Петроль – до 43 грн/л;

Neftek – до 46,99 грн/л.

Сеть Кворум снизила цены на 70 коп./л, до 44,98 грн/л. БРСМ-Нафта – на 69 коп./л, до 43,47 грн. Chipo – на 65 коп./л, до 44,18 грн/л.

В двух сетях удешевление составило 50 коп./л. Это:

Mango – до 44,49 грн/л;

VostokGaz – до 43,39 грн/л.

Меньше всего цену снизили в сети в AMIC – на 5 коп./л, до 47,1 грн/л. А также в U.GO – на 14 коп./л, до 46,1 грн/л.

"Налог на топливо" увеличивают

В то же время с 1 июля в Украине налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо вернут на довоенный уровень в 20%. Сейчас он составляет 7%. При этом, по словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, снижение налога не оказало положительного влияния на цены.

"Я считаю, что понижение этих ставок было огромной ошибкой. Это никак не отразилось на цене горючего. ...Оно привело к выходу рынка "в белую"? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, фальсифицированного горючего в Украине становится меньше. Те же объемы, которые все еще присутствуют на рынке, продают в небольших городах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!