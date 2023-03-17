Украинцам на АЗС вместо бензина продают "бодягу": где заливают фальсификат

Фальсифицированного горючего в Украине становится меньше. Те же объемы, которые все еще присутствуют на рынке, продают по небольших городах.

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Об этом сообщили в Институте потребительских экспертиз. Там отметили: улучшила ситуацию с качеством горючего, как ни странно, война.

"Зз-за действий агрессора в Украине прекратила работу существенная часть так называемых мини-НПЗ. Это полу-, а чаще нелегальные производители с очень низкой глубиной переработки, которые в Украине уже успели получить кличку "самовары". Именно они до недавнего времени наводняли рынок некачественным горючим", – объяснили аналитики.

Они подчеркнули: на работу "самоваров" повлияли 2 фактора. В частности:

крупнейшие из них разбили российские бомбы и снаряды;

другие снизили объемы из-за проблем с ресурсом и логистикой.

"Теперь [многим сетям АЗС] приходится торговать импортируемым горючим. А оставшееся количество кустарного горючего пошло в основном малым региональным сетям, поскольку им не нужны значительные объемы", – рассказали в Институте.

В связи с последним там также посоветовали украинцам, проживающим в небольших городах, проехать "лишних несколько километров до большой заправки". Чтобы заправиться действительно качественным горючим.

Где все еще "бодяжат" бензин

В то же время, отметили аналитики, в настоящее время "бодяжат" бензин А-95 лишь несколько сетей, среди которых – ANP и АВИАС. Впрочем, отмечается, обозначенные сети "в последнее время в принципе лихорадит, так что результаты трудно назвать неожиданными".

Также, по данным экспертов, не соответствует нормам профильного ГОСТа горючее еще в трех в сетях. Это:

24/7 в Днепропетровской области, в одной из проб горючего которой "октановое число было намного ниже необходимого".

"Это четкий маркер самодельного топлива, производимого в кустарных условиях", – объяснили эксперты.

KRAFT – в бензине которой было обнаружено превышение содержания серы в 35 раз.

"352 мг/кг при норме не более 10", – рассказали в Институте.

DNIPRO OIL GROUP – в бензине которой было обнаружено "заоблачное" превышение содержания серы в 70 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, спрос на разные виды горючего в Украине значительно вырос, особенно на дизельное топливо. В то же время цены хоть и медленно, но снижаются. Среди причин специалисты называют наступление весны – периода активного потребления нефтепродуктов.

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