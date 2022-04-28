Стало известно, сколько украинских беженцев хотят вернуться домой после войны

Подавляющее большинство населения Украины, которое вынужденно сменило место жительства в связи с войной, планирует вернуться домой. В то же время, в ближайшее время это хотят сделать 22% респондентов, чуть позже – 31%, и уже после окончания войны – 43%.

Такие результаты показал девятый общенациональный опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" 26 апреля. В то же время, 20% взрослого населения отметили, что им пришлось изменить место жительства – этот показатель устойчивый с середины марта. Больше тех, кто вынужден был уехать, в восточных регионах – 58% и среди молодежи – 33%.

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Социологи отметили, что количество планирующих возвращаться домой в ближайшее время с начала апреля несколько уменьшилось – с 29% до 22%. Зато увеличилось количество тех, кто хотел бы вернуться, но чуть позже – с 24% до 31%. Почти не изменилось количество тех, кто намерен вернуться домой, но после войны (43%).

Опрос проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Способ опроса: CATI. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним: с начала войны "Укрзалізниця" эвакуировала за границу 0,5 млн человек. А в последнее время компания фиксирует увеличение спроса на обратные рейсы в Украину. Так, с 1 по 9 апреля в Украину из Польши по железной дороге вернулось поездами 4 тыс. человек, тогда как с 10 по 18 апреля на 50% больше – 6 тыс. пассажиров.

Маршруты для возвращения украинцев домой УЗ организует после завершения боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее профессор Киевской школы экономики Анна Вахитова рассказала, что в Украину могут не вернуться до 40% беженцев, если война затянется на годы. При этом несмотря на то, что в странах ЕС украинцам чаще всего предлагают "мужские" вакансии, работу также могут найти и женщины. Например, в Швейцарии удивились, что украинки наравне с мужчинами изучают естественные науки и готовы предлагать им работу.