В Украину могут не вернуться до 40% беженцев: в Швейцарии удивились украинкам и готовят им рабочие места

В Украину могут не вернуться до 40% беженцев в случае, если война затянется на годы. При этом несмотря на то, что в странах ЕС украинцам чаще всего предлагают "мужские" вакансии, работу также могут найти и женщины. К примеру, в Швейцарии удивились тому, что украинки на уровне мужчин изучают естественные науки и готовы предлагать им работу.

Об этом говорится в материале UBR. Как рассказала профессор Киевской школы экономики Анна Вахитова, число беженцев, которые не вернуться в Украину, зависит от продолжительности войны. Так:

если война закончится в течение месяца – не вернутся 10% беженцев;

если война будет длиться от нескольких месяцев до года – не вернутся 20% беженцев;

если война будет длиться от трех лет – не вернутся 40% беженцев.

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По мнению эксперта в области трансграничной трудовой миграции Томаса Кесслера, слова которого приводит издание SwissInfo, украинки "способны придать новый импульс развитию" Швейцарии, так как "куда более продвинуты, чем швейцарки, в области IT-технологий".

"В Украине факт массового изучения женщинами естественных наук рассматривается в качестве социальной нормы", – считает Кесслер. В целом, полагает Анна Вахитова, больше всего стимулов для того, чтобы остаться в Европе, будет у знающих язык высококвалифицированных сотрудников, в частности, врачей и ученых, а также у студентов.

К слову, из Украины в результате войны выехали за границу около 5 млн человек. Абсолютное большинство из них – женщины и дети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина после победы в войне столкнется с масштабным демографическим кризисом. Сейчас оценить возможные потери ученые не берутся, однако цифры буду удручающими. Для экономического роста стране понадобятся все украинцы, которые выехали во время войны за границу. При этом правительству придется провести большую работу и создать стимулы для роста рождаемости.