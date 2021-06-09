США взвинтили мировые цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в среду, 9 июня, выросли. Это произошло на фоне публикации Американским институтом нефти данных о снижении запасов сырья в США.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 72,48 доллара за баррель, что на 0,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,4% – до 70,32 доллара за баррель.

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В частности, Американский институт нефти сообщил, что за неделю коммерческие запасы в США сократились на 2,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,6 миллиона баррелей.

Также инвесторы находятся в ожидании официальной статистики по коммерческим запасам сырья. Она будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.