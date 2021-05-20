Меркель похвалила Байдена за решение отменить санкции против "Северного потока-2"
Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала решение президента США Джо Байдена отменить некоторые санкции против газопровода "Северный поток-2". Однако она оставила открытым вопрос о том, что ФРГ предложит администрации американского президента взамен.
Меркель заявила, что поговорит с Байденом по этому вопросу в кулуарах саммита G7 в июне. Об этом сообщает Bloomberg.
США, а также такие страны, как Украина и Польша, выступают против поддерживаемой "Газпромом" связи между РФ и Германией, поскольку они обеспокоены тем, что влияние Кремля на Европу возрастет после того, как почти завершенный трубопровод будет введен в эксплуатацию.
"Конечно, президент Байден немного продвинулся в нашем направлении в контексте конфликта "Северный поток-2", – заявила Меркель общественной телекомпании WDR. Ее поддержку трубопровода поддержали два кандидата, баллотирующихся на ее место после национальных выборов в сентябре.
Кандидат от "Зеленых" на должность канцлера Анналена Бербок, партия которой заменила блок Меркель в качестве сильнейшей силы в некоторых недавних опросах, подтвердила свое несогласие с проектом и заявила, что он ставит под угрозу безопасность Украины.
Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету рассмотреть проект постановления об обращении парламента к Палате представителей и Сенату конгресса США касательно введения санкций против газопровода "Северный поток-2". Будет проведено заседание по этому вопросу.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" – Nord Stream 2 AG – в интересах его страны.
В США хотят ввести санкции против четырех кораблей и четырех компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток-2". Такое предложение включили в отчет Госдепартамента.
Глава Министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что опрос о том, завершится ли строительство газопровода "Северный поток-2", возможно, решится в следующие 12 месяцев. Отмечается, что сроки зависят прежде всего от строителей.