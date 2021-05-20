Меркель похвалила Байдена за решение отменить санкции против 'Северного потока-2'

Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала решение президента США Джо Байдена отменить некоторые санкции против газопровода "Северный поток-2". Однако она оставила открытым вопрос о том, что ФРГ предложит администрации американского президента взамен.

Меркель заявила, что поговорит с Байденом по этому вопросу в кулуарах саммита G7 в июне. Об этом сообщает Bloomberg.

США, а также такие страны, как Украина и Польша, выступают против поддерживаемой "Газпромом" связи между РФ и Германией, поскольку они обеспокоены тем, что влияние Кремля на Европу возрастет после того, как почти завершенный трубопровод будет введен в эксплуатацию.

"Конечно, президент Байден немного продвинулся в нашем направлении в контексте конфликта "Северный поток-2", – заявила Меркель общественной телекомпании WDR. Ее поддержку трубопровода поддержали два кандидата, баллотирующихся на ее место после национальных выборов в сентябре.

Кандидат от "Зеленых" на должность канцлера Анналена Бербок, партия которой заменила блок Меркель в качестве сильнейшей силы в некоторых недавних опросах, подтвердила свое несогласие с проектом и заявила, что он ставит под угрозу безопасность Украины.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету рассмотреть проект постановления об обращении парламента к Палате представителей и Сенату конгресса США касательно введения санкций против газопровода "Северный поток-2". Будет проведено заседание по этому вопросу.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" – Nord Stream 2 AG – в интересах его страны.