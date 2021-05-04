Германия остановила разрешение на достройку "Северного потока-2"

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) временно остановило действие разрешения на достройку газопровода "Северный поток-2".

Это произошло после обращения в суд экологов, которые оспорили разрешение на основании того, что территория прокладки газопровода имеет особое значение для гнездовых птиц. Об этом сообщила представительница немецкого ведомства в комментарии "Интерфаксу".

"Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы", – заявила она.

Природоохранные организации оспаривают выданное BSH 14 января 2021 года разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря.

Кроме того, накануне в Германии природоохранная организация Союз защиты природы (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток-2".

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются их модернизацией для достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства смягчит санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".