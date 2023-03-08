США сняли санкции с нескольких "дочек" Сбербанка России: стала известна причина

США исключили из санкционных списков ряд дочерних структур российского Сбербанка. Таким образом, из-под санкций была выведена организация, которая базируется в Казахстане.

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Это Bereke Bank (прежнее название – Тексакабанк), который, как отмечается, сам по себе перестал быть "дочкой" российского Сбербанка. Об этом свидетельствуют данные минфина США.

Bereke Bank был выкуплен у Сбербанка местным холдингом "Байтерек" в сентябре 2022 года. Новый владелец кредитной организации отправлял запрос в минфин США о снятии санкций, поскольку та уже не контролируется российским банком, и запрос, судя по всему, был удовлетворен.

Компании, которые были ранее связаны с Bereke Bank, исключили из списка OFAC – SDN. Попадание в него предусматривает заморозку все активов в США, а также активов любых других юридических лиц, которые проводят с ними сделки.

Сбербанк России попал под блокирующие санкции США в апреле 2022 года. Также финучреждение было отключено от международной системы обмена информацией SWIFT. Вместе со Сбербанком под санкции США попала его казахстанская "дочка", которую теперь переоформили на других собственников. В Казахстане уверяют, что обновленный банк больше не имеет отношения к РФ.

"Банк сменил собственника и теперь полностью принадлежит национальному управляющему холдингу "Байтерек", чьим акционером, в свою очередь, является правительство Казахстана. Все необходимые документы были поданы в соответствующие инстанции США", – объясняли в банке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский суд общей юрисдикции отменил ограничительные меры, примененные к Виолетте Пригожиной, матери главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Суд постановил, что для ее включения в санкционные списки было "недостаточно оснований". Впрочем, запрет на поездки Пригожиной в ЕС и заморозка ее счетов остались в силе.

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