США предупредили Европу о "холодной зиме": кто поможет преодолеть дефицит газа

Рекордно низкие поставки газа из РФ в Европу могут привести к нехватке ресурса в некоторых регионах, считают в США. Дело в том, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину на октябрь. Однако для ЕС не все потеряно – ситуацию уже спасает Норвегия, наращивая экспорт газа.

Подземные хранилища в Европе минимально заполнены, а поставки необъяснимо низкие. Как результат, некоторые государства смогут купить большие объемы газа по повышенным ценам, в то же время другие страны могут остаться без нужных объемов. Об этом рассказал Амос Хохштейн, старший советник президента США по энергетической безопасности, для Bloomberg Politics.

Крупнейшая нефтяная компания Северной Европы Equinor увеличит экспорт газа в течение следующих 12 месяцев. Норвежское правительство разрешило увеличить поставки до 2 млрд куб. м за год уже с 1 октября с месторождений Тролль и Осеберг. .

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С 1 октября 2020-го Норвегия экспортировала в европейские страны по своим трубопроводам примерно 106 млрд куб. м природного газа. Власти устанавливают квоты на добычу для Тролля и некоторых других крупных месторождений, дабы гарантировать, что Норвегия сможет со временем максимизировать добычу сырой нефти и газа, сообщает Reuters.

В Великобритании уже закрылись 4 энергокомпании. В начале 2021-го в государстве было 70 энергокомпаний, но к концу года их может остаться всего 10. Цена на газ в Европе уже превысила отметку в $900 за тысячу куб. м.

В число прекративших свою деятельность компаний входит People's Energy (из Эдинбурга, Шотландия), она поставляла газ и электричество примерно в 350 тыс. домов и 1 тыс. предприятий. Также закрылась и Utility Point (Дорсет, Англия), у которой было 220 тыс. клиентов.

Также в Великобритании уже остановились 2 завода по производству удобрений. Ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов CF Industries Holdings, Inc. объявил о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе из-за высоких цен на природный газ.

В Украине и странах Балтии эту ситуацию называют шантажом РФ для скорейшего запуска "Северного потока-2". Газодефицит в Европе может еще больше усугубить ситуацию с приходом холодов.

Как заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, подорожание газа в Европе будет содействовать введению в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2". Об этом ранее заявляли в Украине и Литве, а теперь заговорили и в самой РФ.

Правительство может пересмотреть свою позицию касательно российского газопровода "Северный поток-2". Большую опасность для проекта представляет партия "Зеленые", которые уже давно выступают против него. Однако проблемы у "Северного потока-2" могут возникнуть даже в том случае, если партия не будет у власти.

Если "Зеленые" все-таки придут к власти, в любом случае Германии будет сложнее вести переговоры с РФ в сфере энергетики. "Политики не налаживали связи с РФ в последние годы, и это также может повлиять на курс нового правительства, если они придут к власти. Но у нас еще есть неделя до выборов, посмотрим, как проголосуют немцы", – заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Европарламенте более 40 депутатов обвинили компанию "Газпром" в манипуляциях и шантаже на газовом рынке для одобрения запуска "Северного потока-2". Они потребовали срочного расследования деятельности российского концерна.