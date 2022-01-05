США пообещали обеспечить Украину энергоресурсами

США пообещали содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов. В частности, речь идет об атомной энергетике и усилении энергетической безопасности.

Об этом заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с министром энергетики Германом Галущенко, сообщает пресс-служба Министерства энергетики. "Квин заверила, что Соединенные Штаты Америки готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов", – говорится в сообщении.

О чем еще говорили во время встречи

Помимо этого стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения надежной и бесперебойной работы украинских АЭС во время отопительного сезона. В частности:

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техническую поддержку;

стабильное пополнение запасов горючего.

"Галущенко напомнил, что Россия заблокировала поставки в страну угля по железной дороге. Украина переориентировалась на другие источники импорта, и основной путь поставок угля – морской. Также на встрече обсуждалась текущая ситуация со значительным сокращением объемов транзита российского газа через Украину", – рассказали в Минэнерго.

Украине может не хватить ни угля, ни газа

О критической нехватке угля и угрозах энергокризиса сообщили в СБУ (письмо опубликовало Зеркало недели). По данным ведомства, Кабмин сорвал подготовку к отопительному сезону, угля критически не хватает.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль в конце прошлого года подчеркнул, что отопительный сезон в Украине пройдет без проблем только при условии отсутствия "стрессовых погодных условий". Проще говоря, если январь и февраль будут морозными месяцами, газа в стране не хватит. И все по тому, что газохранилища оказались наполовину пустыми.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный перечень тарифов на доставку газа, которые будут действовать с января 2022-го. Стоит отметить, что для нескольких компаний сумму несущественно снизят.

Также в Украине в 2022 году увеличат тарифы на доставку газа и воду. Кроме того, после окончания отопительного сезона пересмотрят стоимость электроэнергии и газа.