США наложили санкции на судно, которое строит 'Северный поток-2'

США наложили санкции на российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое занимается строительством газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, санкции будут наложены на владельца судна – компанию "КВТ-Рус".

"Мы продолжим предпринимать все необходимые и надлежащие шаги, чтобы не допустить Северный поток-2", – сообщил представитель посольства США.

Отмечается, что немецкое минэкономики подтвердило получение информации о санкциях от посольства Штатов.

"Мы приняли это сообщение к сведению с сожалением", – сказано в сообщении.

Санкции вступают в силу во вторник, 19 января. Ограничения были введены в рамках закона CAATSA ("О противостоянии противникам Америки посредством санкций"), который был подписан президентом США Дональдом Трампом в 2017 году.

Напомним, что "Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Проект, который оценивается в 9,5 млрд евро, собираются достроить уже в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, от российского "Северного потока-2" отказалась третья компания за месяц.